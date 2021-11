Gesundheit : Mehr Krankenhaus-Infektionen als Corona-Nebeneffekt

Als Nebeneffekt der Corona-Pandemie ist nach Angaben der Krankenkasse Barmer die Zahl der Krankenhausinfektionen in Schleswig-Holstein gestiegen.

Kiel | Grund sei eine Überlastung des Klinikpersonals gewesen, so dass die Hygienestandards nicht immer eingehalten werden konnten, teilte die Barmer am Montag mit. Außerdem seien gerade in der ersten Welle vor allem ältere Menschen in die Kliniken gekommen, die für sogenannte nosokomiale Infektionen anfälliger seien. Wie aus dem Barmer-Krankenhausreport ...

