Gesundheit : Mehr Infektionen: Reiserückkehrer machen ein Viertel aus

Reisezeit, Corona-Zeit. Wie schon im vergangenen Jahr nimmt die Zahl der Corona-Fälle, in denen der Infektionsort im Ausland liegt, während der Urlaubszeit zu. So auch in Hamburg.

Hamburg | In Hamburg steigt die Corona-Inzidenz weiter an. Nach Angaben der Gesundheitsbehörde kletterte die Zahl der Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner binnen sieben Tagen am Dienstag von 15,4 auf 16,9. Inzwischen machten dabei Reiserückkehrer rund ein Viertel der Neuinfektionen aus. So sei in 69 Corona-Fällen in der vergangenen Woche ein Infektionsort im...

