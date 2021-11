Verkehr : Mehr Geld für Radprojekte in Schleswig-Holstein

Für den Ausbau des Radverkehrs in Schleswig-Holstein stehen bis Ende 2023 voraussichtlich gut 40 Millionen Euro vom Bund bereit.

Kiel | „Das Programm wird vom Bund zusätzlich in 2022 allein für Schleswig-Holstein um 12,7 Millionen Euro aufgestockt“, sagte Verkehrsstaatssekretär Thilo Rohlfs am Montag. Das Geld sei auch für die Instandhaltung von Radwegen und das Fahrradparken an Schnittstellen zu Bussen und Bahnen gedacht, stehe allerdings noch unter Vorbehalt der Zustimmung des Bunde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.