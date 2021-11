Gesundheit : Mehr 2G in Hamburg: Ungeimpfte müssen oft draußen bleiben

Hamburgs rot-grüner Senat verschärft angesichts massiv steigender Infektionszahlen die Corona-Regeln für Ungeimpfte drastisch. Restaurant-, Bar- oder Clubbesuche sind für sie künftig tabu. Damit soll ein Kollaps der Krankenhäuser verhindert werden.

Hamburg | Hamburg will mit schärferen Verboten für Ungeimpfte eine ähnliche Eskalation der Corona-Pandemie wie im Süden und Osten der Republik vermeiden. Der Norden steht mit Blick auf die Infektionszahlen und die Situation auf den Intensivstationen noch vergleichsweise gut da. Damit das so lange wie möglich so bleibt, hat der rot-grüne Senat am Dienstag die Co...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.