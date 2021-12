Schulen : Maskenpflicht auch für Vorschüler in Hamburg

Wegen der hohen Corona-Zahlen werden die Regeln an Hamburgs Schulen nachgeschärft.

Hamburg | Ab Anfang kommender Woche müssen auch Vorschulkinder Maske tragen und sich auf das Virus testen lassen. Das geht aus einem Brief hervor, den die Schulbehörde am Dienstag an alle Schulen der Hansestadt verschickte. Zudem wird die Taktung der Corona-Tests erhöht: Zunächst bis Januar sollen die Schülerinnen und Schüler dreimal pro Woche getestet werde...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.