Prozesse : Maskengeschäft: Prozess um Steuerhinterziehung

Im April 2020 will das Gesundheitsministerium ganz schnell große Mengen an Corona-Schutzmasken beschaffen. Ein Auftrag geht an einen Hamburger Autohandel. Die Ware wird geliefert, Millionenbeträge an Steuern aber angeblich nicht gezahlt. Jetzt verhandelt ein Gericht.

Hamburg | Bei Lieferungen von Corona-Schutzmasken an das Bundesgesundheitsministerium sollen vier Männer aus Hamburg mehrere Millionen Euro an Umsatzsteuer nicht ordnungsgemäß bezahlt haben. Die vier Angeklagten müssen sich seit Freitag vor dem Landgericht Hamburg wegen bandenmäßiger Steuerhinterziehung verantworten. Einem weiteren Angeklagten wird vorgeworfen,...

