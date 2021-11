Fußball : Martin Harnik: Bis 2024 beim Oberligisten TuS Dassendorf

Der Hamburger Fußball-Oberligist TuS Dassendorf kann weiter auf den ehemaligen Bundesliga-Stürmer Martin Harnik setzen.

Dassendorf | Wie der Club via Instagram am Dienstag mitteilte, verlängerte der 34-Jährige seinen Vertrag beim Fünftligisten frühzeitig bis Mitte 2024. „Die Liebe zum Fußball ist eine Liebe fürs Leben. Und wenn man ganz viel Spaß und ganz viel Fußball hat, macht man immer weiter!“, hieß es in dem Post. Der gebürtige Hamburger und frühere österreichische National...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.