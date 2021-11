Fußball : Marcel Rapp will ersten Sieg als Chefcoach von Holstein Kiel

Nach drei 1:1-Unentschieden in seinen ersten drei Spielen als Cheftrainer von Holstein Kiel will Marcel Rapp heute gegen Dynamo Dresden endlich seinen ersten Sieg in der 2.

Kiel | Fußball-Bundesliga feiern. Die Chancen dafür stehen nicht schlecht. Bislang haben die Kieler alle Zweitliga-Spiele gegen die Sachsen gewonnen und dabei nur ein Gegentor kassiert. Der 42-jährige Rapp warnt aber: „Unterm Strich bringt das nichts. Das Spiel geht bei 0:0 los.“ Mit einem Erfolg würden die Kieler (elf Punkte) Relegationsplatz 16 verlasse...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.