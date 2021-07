Kriminalität : Mann verletzt 21-Jährigen mit Messer: Festnahme

Ein Streit zwischen zwei 21 Jahre alten Männern bei den Landungsbrücken in Hamburg ist so eskaliert, dass einer den anderen unvermittelt mit einem Messer angegriffen hat.

Hamburg | Das Opfer erlitt dabei Schnittverletzungen an den Unterarmen, wie die Polizei am Montag mitteilte. Die Polizei konnte den Tatverdächtigen, der erst im Mai wegen eines ähnlichen Deliktes im Gefängnis saß, wenig später festnehmen. In seiner Tasche hätten die Beamten die mutmaßliche Tatwaffe gefunden. Der Mann muss sich nun vor dem Haftrichter verantwort...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.