Prozesse : Mann steht wegen gewaltsamen Tod in Brunsbüttel vor Gericht

Wegen des gewaltsamen Todes eines 25-Jährigen in Brunsbüttel (Kreis Dithmarschen) muss sich ein Mann seit Donnerstag vor dem Landgericht Itzehoe verantworten.

Itzehoe | Zu Prozessbeginn wurde lediglich die Anklageschrift verlesen. Der 29-Jährige hat sich nicht zur Sache eingelassen, wie eine Gerichtssprecherin am Donnerstag sagte. Der Mann ist wegen Verdachts des Totschlags angeklagt. Die Staatsanwaltschaft wirft dem 29-Jährigen vor, seinen Bekannten am 7. März getötet zu haben. Der Angeklagte sitzt derzeit in Unt...

