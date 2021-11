Kriminalität : Mann nach Raubserie in U-Haft - Mittäter weiter flüchtig

Nach einer Verfolgungsfahrt hat die Polizei in Seestermühe im Kreis Pinneberg einen 20 Jahre alten Mann festgenommen, der an mehreren Raubüberfällen in Schleswig-Holstein und Niedersachsen beteiligt gewesen sein soll.

Seestermühe | Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Itzehoe sei gegen den Mann Haftbefehl erlassen worden, teilte die Polizei am Freitag mit. Den Angaben zufolge wurde der 20-Jährige bereits am 28. Oktober festgenommen, nachdem er bei einer Verkehrskontrolle aufgefallen war. Nach bisherigen Erkenntnissen soll der 20-Jährige mit bis zu vier Mittätern zwischen dem 17....

