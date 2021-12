Kriminalität : Mann lebensgefährlich verletzt: Polizei vermutet Verbrechen

Vor einer Sozialunterkunft in Wedel bei Hamburg (Kreis Pinneberg) haben Anwohner einen lebensgefährlich verletzten Mann gefunden.

Wedel | Die Polizei geht davon aus, dass der 34 Jahre alte Bewohner der Unterkunft einem Gewaltverbrechen zum Opfer gefallen ist, wie eine Sprecherin am Donnerstag mitteilte. Der Mann sei bereits am Montagabend vor dem Mehrfamilienhaus gefunden und in ein Hamburger Krankenhaus gebracht worden. Er befinde sich noch immer in Lebensgefahr. Die Mordkommission erm...

