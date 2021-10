Kriminalität : Mann lebensgefährlich verletzt: 21-Jähriger festgenommen

Bis zu 20 Männer gehen auf einer Straße im Süden Hamburgs aufeinander los. Passanten rufen die Polizei. Die Beamten finden einen lebensgefährlich verletzten jungen Mann und wenig später auch einen Tatverdächtigen.

Hamburg | Bei einem Streit in Hamburg-Heimfeld ist am Mittwochabend ein 25-Jähriger durch einen Messerstich lebensgefährlich verletzt worden. Passanten hätten die Polizei alarmiert und von einer Massenschlägerei mit bis zu 20 Beteiligten berichtet, teilte ein Polizeisprecher am Donnerstag mit. Beim Eintreffen der Beamten seien mehrere Männer in ein Gebäude und ...

