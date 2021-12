Kriminalität : Mann in Bayern getötet: Verdächtiger stellt sich in Kiel

In einer Asylbewerberunterkunft im bayerischen Kitzingen hat ein Mitbewohner nach eigener Aussage einen anderen Mann getötet.

Kitzingen | Das teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Mittwoch in Würzburg mit. Der 37 Jahre alte Verdächtige stellte sich in Kiel und kam wegen Mordverdachts in Untersuchungshaft. Wann und warum er sein 27 Jahre altes Opfer getötet haben soll, war zunächst unklar. Auch zur möglichen Tatwaffe machten die Ermittler keine Angaben - aus taktischen Gründen, wie e...

