Kriminalität : Mann durch Messerstiche schwer verletzt

Bei einem Streit in Hamburg-St.

Hamburg | -Pauli ist am Montagabend ein Mann durch Messerstiche lebensgefährlich verletzt worden. Die Polizei nahm kurz nach der Tat einen Bekannten des Opfers als Verdächtigen fest. Der am Oberkörper verletzte 45-Jährige sei im Krankenhaus notoperiert worden und inzwischen außer Lebensgefahr, teilte die Polizei am Dienstag mit. Zeugen hatten die Auseinanderset...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.