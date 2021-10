Kriminalität : Mann bedroht Passanten mit Messer und greift Polizisten an

Ein 20 Jahre alter Mann hat am späten Samstagabend im Hamburger Stadtteil Wilhelmsburg an einem S-Bahnsteig Passanten mit einem Cuttermesser bedroht und später Polizeibeamte angegriffen.

Hamburg | Wie die Bundespolizei am Sonntag mitteilte, wurde dabei offenbar ein Beamter an Knie und Handgelenk verletzt. Der Mann stieg vom Bahnsteig in eine S-Bahn, wo er weiter andere Fahrgäste beleidigte und bedrohte. Er habe auch mit einer Glasflasche nach einem Mann geworfen, diesen allerdings verfehlt, hieß es. Die S-Bahn wurde schließlich gestoppt und ...

