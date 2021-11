Kriminalität : Mann auf frischer Tat bei Einbruch in Schule festgenommen

Die Polizei hat in Bad Oldesloe im Kreis Stormarn einen 40 Jahre alten Mann auf frischer Tat beim Einbruch in eine Schule ertappt.

Bad Oldesloe | Der Einbrecher habe versucht zu entkommen, sei aber nach kurzer Flucht von einem Diensthund gestellt und von Einsatzkräften festgenommen worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Mann war nach Angaben der Polizei am Sonnabend durch ein aufgehebeltes Fenster in die Schule eingestiegen und hatte die Räume nach möglichem Diebesgut durchsucht. Da d...

