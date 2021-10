Demonstrationen : Mahnwache für getöteten Radfahrer

Fünf Minuten lang legten sich Dutzende Demonstranten am Sonntagnachmittag auf eine Kreuzung in Barmbek-Nord, wo am Freitag ein Radfahrer von einem Lkw überrollt und tödlich verletzt worden war. Auch in Berlin gab es Mahnwachen.

Hamburg | Mit einer Mahnwache ist am Sonntagnachmittag im Hamburger Stadtteil Barmbek-Nord an einen Fahrradfahrer erinnert worden, der am Freitag von einem Lastwagen erfasst und getötet worden war. Rund 65 Menschen beteiligten sich an der „Die In“ genannten Mahnwache und blockierten für fünf Minuten den Verkehr an der Unfallstelle, wie die Polizei mitteilte. ...

