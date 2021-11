Kriminalität : Männer durch Schüsse verletzt: Täter weiter flüchtig

Nach mehreren Schüssen auf zwei Männer in Hamburg-Harburg fehlt von dem Angreifer noch immer jede Spur.

Hamburg | „Der Täter ist noch flüchtig“, sagte eine Polizeisprecherin am Montag in Hamburg. Der Unbekannte soll am Sonntagnachmittag auf die zwei Männer gezielt und sie getroffen haben. Die beiden Verletzten, einer von ihnen trug den Angaben zufolge lebensgefährliche Verletzungen davon, kamen in Krankenhäuser. Die Kreuzung Lassallestraße/Baererstraße wurde gesp...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.