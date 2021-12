Handball : Machulla beklagt schlechte Chancenverwertung der Flensburger

Trainer Maik Machulla war nach der 22:31-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League beim HC Saporoschje enttäuscht: „Es war extrem schwer, das auf dem Sofa zu beobachten“, sagte der 44-Jährige, der sein Team am Mittwochabend wegen einer Corona-Quarantäne nicht in die Ukraine begleiten konnte.

Flensburg | Trainer Maik Machulla war nach der 22:31-Niederlage der SG Flensburg-Handewitt in der Handball-Champions-League beim HC Saporoschje enttäuscht: „Es war extrem schwer, das auf dem Sofa zu beobachten“, sagte der 44-Jährige, der sein Team am Mittwochabend wegen einer Corona-Quarantäne nicht in die Ukraine begleiten konnte. In der Tabelle der Vorrundengru...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.