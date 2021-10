Handball : Machulla: Handballer erwartet „brutales Auswärtsspiel“

Für Trainer Maik Machulla steht fest, dass die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der Champions-League beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprem ein „brutales Auswärtsspiel gegen eines der besten Teams in Europa“ erwartet.

Flensburg | Für Trainer Maik Machulla steht fest, dass die Handballer der SG Flensburg-Handewitt in der Champions-League beim ungarischen Vizemeister Telekom Veszprem ein „brutales Auswärtsspiel gegen eines der besten Teams in Europa“ erwartet. Dennoch wollen die Norddeutschen am Donnerstag (18.45 Uhr/DAZN und ServusTV) alles dafür tun, im fünften Vorrunden-Match...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.