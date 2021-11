Brauchtum : Lübecker Weihnachtsmärkte sollen stattfinden

Mit dem traditionellen Adventsleuchten beginnt am Montag (22. November) in Lübeck die Weihnachtszeit.

Lübeck | Erstmals markiere dieser Tag auch den offiziellen Beginn der Weihnachtsmärkte, sagte die Sprecherin der Lübecker Innenstadtgemeinden, Steffi Niemann, am Freitag. Die Weihnachtsmärkten in der Stadt sollen nach Angaben der Stadt alle stattfinden, allerdings gilt überall Maskenpflicht und die 2G-Regel. „Wir wissen alle nicht, welche Regeln in der nächste...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.