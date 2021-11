Brauchtum : Lübeck plant Weihnachtsmärkte draußen ohne Maskenpflicht

Die Lübecker Weihnachtsmärkte auf dem Markt am Rathaus, dem Koberg, in der Fußgängerzone und auf dem Schrangen sollen in diesem Jahr ohne 3G-Regelung stattfinden.

Lübeck | Eine Maske müsse unter freiem Himmel nicht getragen werden, teilte die Lübeck und Travemünde Marketing GmbH (LTM) am Mittwoch mit. Beim Besuch der Kunsthandwerkermärkte im Heiligen-Geist-Hospital, in St. Petri, im Hoghehus und im Schuppen 6, die in geschlossenen Räumen stattfinden, gelte jedoch die 3G-Regelung, sagte eine Sprecherin. Zudem sei hier...

