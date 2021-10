Handball : Luchse sehen sich trotz siebter Niederlage konkurrenzfähig

Trotz der siebten Niederlage im siebten Spiel schöpfen die Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten Hoffnung im Abstiegskampf der Handball-Bundesliga der Frauen.

Buchholz in der Nordheide | Nach dem aus Sicht des Tabellenschlusslichtes unglücklichen 26:27 (14:17) am Freitag bei der Neckarsulmer Sport-Union meinte Geschäftsführer Sven Dubau: „Es ist toll, dass wir beweisen konnten, dass wir in der Bundesliga konkurrenzfähig sind und die Klasse noch halten können.“ „Durch den Ausfall von drei Spielerinnen waren wir wieder gezwungen, vie...

