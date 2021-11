Handball : Luchse-Trainer nach Sieg: Team hat sich endlich belohnt

Die Erleichterung bei den Handball-Luchsen Buchholz 08-Rosengarten nach dem ersten Saison-Erfolg in der Bundesliga und dem Sprung auf einen Nichtabstiegsplatz ist groß.

Buchholz in der Nordheide | „Endlich konnten sich die Mädels belohnen, denn sie haben diesen Sieg einfach mehr gewollt und ihre Chancen auch erfolgreich abgeschlossen“, sagte Trainer Dubravko Prelcec nach dem 30:27 (15:13)-Sieg am Samstagabend gegen den VfL Oldenburg. Einen Grund für den ersten Triumph nach zuvor sieben Niederlagen sah Prelcec in der besseren Effektivität sei...

