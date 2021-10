Bürgerschaft : Linke: Deutsche IS-Frauen heimholen und juristisch belangen

2014 rief die Terrormiliz IS nach Eroberungen im Irak und Syrien das Kalifat aus. Islamisten aus vielen Ländern reisten dorthin - auch aus Hamburg. Seit 2019 ist das Kalifat zerschlagen, doch noch immer sitzen acht IS-Anhänger aus Hamburg in Gefangenenlagern.

Hamburg | Die Linksfraktion in der Hamburgischen Bürgerschaft fordert mehr Engagement Deutschlands bei der Rückholung von deutschen IS-Anhängern aus den ehemals von der Terrormiliz besetzten Gebieten. Eine Schriftliche Kleine Anfrage an den Senat habe ergeben, dass sich noch immer fünf Männer und drei Frauen aus Hamburg in von Kurden kontrollierten Gefangenenla...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.