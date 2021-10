Kriminalität : Liebe vorgetäuscht: Betrüger erbeutet 27.000 Euro

Ein Unbekannter hat einer Frau aus Kiel die große Liebe versprochen - und sie um rund 27.000 Euro betrogen.

Kiel | Der Mann schrieb die Frau in den sozialen Netzwerken an, wie die Polizei am Dienstag mitteilte. Er gab vor, aus den USA zu stammen und aktuell in Hamburg als Kampfoffizier und Arzt stationiert zu sein. Der Betrüger versprach der Frau zudem Geld. Um dieses aus dem Ausland zu erhalten, müsse sie aber erst eine Gebühr bezahlen. Die 52-Jährige überwies da...

