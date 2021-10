Kirche : Lichtinstallationen im Schleswiger Dom zur Wiedereröffnung

Bereits am vergangenen Sonntag wurde der Schleswiger Dom mit einem Festgottesdienst nach Jahre langer Sanierung wieder eröffnet. Am Wochenende gehen die Feierlichkeiten mit einer Lichtreise in die nächste Runde.

Schleswig | Zwei Wochen lang wird von Samstag an mit Veranstaltungen und Lichtinstallationen der Hamburger Künstlerin Katrin Bethge die Wiedereröffnung des Schleswiger Doms gefeiert. Täglich sind Menschen in den Abendstunden eingeladen, den Dom zu besuchen und sich von den Illuminationen faszinieren zu lassen, teilte die Bischofskanzlei mit. „Nach Abschluss der S...

