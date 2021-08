Gesundheit : Letzter Tag für eine Corona-Erstimpfung im Impfzentrum

Letzte Chance für eine Corona-Erstimpfung in den Hamburger Messehallen: Nur noch heute können sich die Bürgerinnen und Bürger von 8.00 bis 20.00 Uhr eine erste Impfung gegen das Coronavirus abholen.

Hamburg | Danach gibt es im Impfzentrum nur noch Zweitimpfungen, ehe die Einrichtung voraussichtlich Ende des Monats ganz schließt. Das Impfzentrum in den Hallen A2 und A3 war Mitte Februar an den Start gegangen und konnte in 64 Impfstraßen täglich bis zu 7000 Menschen mit Corona-Impfstoff versorgen. Unabhängig vom Impfzentrum gibt es in Hamburg weiter zahlr...

