Gesundheit : Leonhard wirbt hinterm Tresen für Corona-Impfungen

Mit dem Zapfhahn in der Hand hat Hamburgs Gesundheitssenatorin Melanie Leonhard für Corona-Schutzimpfungen geworben.

Hamburg | Der Zeitpunkt, sich impfen zu lassen, sei sehr gut, sagte die SPD-Politikerin am Mittwoch bei einer Impfaktion in einem Irish Pub in Hamburg-Harburg, in dem die schon als Studentin gekellnert hatte. „Die kalte Jahreszeit steht an, und mit ihr auch die Zeit vermehrter Atemwegserkrankungen.“ Deshalb spreche viel dafür, „sich jetzt noch mal mit der Coron...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.