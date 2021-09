Ausstellungen : Lego-Ausstellung im Europäischen Hansemuseum verlängert

Die Sonderausstellung „Hanse steinreich - eine Lego-Zeitreise“ im Europäischen Hansemuseum Lübeck geht in die Verlängerung.

Lübeck | Die Sonderausstellung „Hanse steinreich - eine Lego-Zeitreise“ im Europäischen Hansemuseum Lübeck geht in die Verlängerung. Rund 16.000 Menschen hätten die Ausstellung bereits besucht, sagte Museumsdirektorin Felicia Sternfeld am Dienstag. Deshalb werde die Schau, die die Geschichte der Hanse in bunten Kunststoffsteinen zeigt, bis zum Juli 2022 verlän...

