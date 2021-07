Unfälle : Lastwagen fährt schlafendem Obdachlosen über die Füße

Ein Obdachloser wähnt sich in Hamburg auf einer Verkehrsinsel unter einer Brücke sicher. Dann wendet am frühen Morgen genau vor seinem Nachtlager ein großer Lastwagen.

Hamburg | Ein Lastwagen ist einem schlafendem Obdachlosen in Hamburg-Hammerbrook über die Füße gefahren. Der 39-Jährige sei mit schweren Fußverletzungen in ein Krankenhaus gebracht und operiert worden, teilte die Polizei am Montag mit. Der Obdachlose hatte den Angaben zufolge sein Nachtlager auf einer Verkehrsinsel unter einer Eisenbahnbrücke aufgeschlagen. Sei...

