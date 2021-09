Bundestag : Laschet zum Wahlkampfendspurt in Hamburg

Zehn Tage vor der Bundestagswahl hat die Hamburger CDU ihrem Bundesvorsitzenden und Kanzlerkandidaten Armin Laschet ihre volle Unterstützung zugesichert.

Hamburg | Deutschland stehe vor einer Richtungsentscheidung und deshalb werde man in Hamburg auch „auf den letzten Metern“ noch dafür werben, dass sich die Union als stärkste Kraft durchsetzt, sagte der Landesvorsitzende Christoph Ploß im Lindner Park-Hotel Hagenbeck, in das Laschet am Donnerstag zu seinem ersten und einzigen Wahlkampfauftritt in Hamburg gekomm...

