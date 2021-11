Gewerkschaften : Langjähriger DGB-Nord-Vorsitzender Polkaehn gestorben

Der langjährige Vorsitzende des DGB Nord, Uwe Polkaehn, ist tot.

Hamburg | Der 66-Jährige starb am Dienstag nach Krankheit in Lübeck, wie der DGB am Dienstag mitteilte. Polkaehn stand seit 2010 an der Spitze des Gewerkschaftsbundes im Norden. Mit großer Bestürzung habe der DGB vom Tod Polkaehns erfahren, erklären der DGB-Vorsitzende Reiner Hoffmann und der stellvertretende Vorsitzende des DGB Nord Ingo Schlüter. „Wir verl...

