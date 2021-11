Gesundheit : Lange Warteschlange bei Impfaktion in der Elbphilharmonie

In der Hamburger Elbphilharmonie haben sich erneut viele Menschen gegen Corona impfen lassen.

Hamburg | Bereits kurz nach Beginn der Aktion am frühen Montagnachmittag hatte sich eine mehrere hundert Meter lange Schlange gebildet. Die Menschen standen fast bis zu den Landungsbrücken an, wie ein Fotograf der Deutschen Presse-Agentur berichtete. Die Impfung mit Aussicht auf die Hamburger Innenstadt gab es in den eigens dafür geöffneten Künstlergarderoben. ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.