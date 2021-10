Kriminalität : Lange Haftstrafen in Prozess um Drogen-Geldwäsche gefordert

In einem Prozess um mutmaßliche Geldwäsche von fast acht Millionen Euro hat die Hamburger Staatsanwaltschaft zum Teil lange Haftstrafen für die acht Angeklagten gefordert.

Hamburg | Für einen 43-Jährigen beantragte die Staatsanwaltschaft am Freitag acht Jahre Haft, wie eine Gerichtssprecherin mitteilte. Die Beschuldigten sollen das aus Drogengeschäften stammende Geld in unterschiedlich hohen Beträgen zwischen September 2019 und Juli 2020 ins Ausland geschafft haben. Die Anklage lautet auf gewerbs- und bandenmäßige Geldwäsche in 6...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.