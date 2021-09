Agrar : Landwirtschafts- und Verbrauchermesse Norla hat begonnen

Ein Rinderwaschplatz, Traktoren, die unterschiedlichsten Tiere, Stände mit regionalen Lebensmitteln und moderne Technik: Auf der Landwirtschaftsmesse Norla können Landwirte und Stadtmenschen noch bis Sonntag untereinander und miteinander ins Gespräch kommen.

Osterrönfeld | Am Donnerstag hat die 71. Norddeutsche Landwirtschaftliche Fachmesse (Norla) auf dem Rendsburger Messegelände begonnen. Die Messe sei ein wichtiger Treffpunkt für Landwirte, Politik und Gesellschaft, sagte Bauernverbandspräsident Werner Schwarz. Und sie bringe die Landwirtschaft in die Stadt. Er sei froh, dass die Norla in diesem Jahr wieder veranstal...

