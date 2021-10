Landtag : Landtag debattiert über Ostseepolitik

Der Ostseeraum hat traditionell große Bedeutung für Schleswig-Holstein. Ministerpräsident Günther will die Ostseepolitik wieder schärfer in den Blick nehmen. Dazu steht eine Regierungserklärung während der dreitägigen Landtagssitzung an.

Kiel | Der Landtag in Kiel befasst sich in seiner am Mittwoch beginnenden Oktobersitzung auch mit dem wichtigen Bereich der Ostseepolitik. Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) will sich dazu am Donnerstag in einer Regierungserklärung äußern. Der FDP-Fraktionsvorsitzende Christopher Vogt unterstrich die Bedeutung der Entwicklung des Ostseeraums für Schle...

