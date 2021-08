Landtag : Landtag berät über Aufnahme Geflüchteter aus Afghanistan

Mit einer Debatte über die geplante Aufnahme Geflüchteter aus Afghanistan hat Schleswig-Holsteins Landtag am Mittwoch seine dreitägige Plenarsitzung begonnen.

Kiel | „Wir haben Menschen gesehen, die sich verzweifelt an Flugzeuge klammern und in den Tod stürzen“, sagte SSW-Fraktionschef Lars Harms in der Debatte zu den Bildern vom Flughafen in Kabul. „Wir müssen jede Kapazität nutzen, die wir haben.“ Das geplante Landesaufnahmeprogramm sei ein erster Schritt. „Es geht jetzt darum, ohne Wenn und Aber Menschenleben z...

