Energie : Landesverfassungsgericht: Volksinitiative ist unzulässig

Die Volksinitiative „Für die Durchsetzung des Bürgerwillens bei der Regionalplanung Wind“ ist unzulässig.

Schleswig | Die Volksinitiative „Für die Durchsetzung des Bürgerwillens bei der Regionalplanung Wind“ ist unzulässig. Der Gesetzentwurf der Initiative verstoße gegen das Rechtsstaatsgebot und damit gegen Artikel 48 Abs.1 Satz2 der Landesverfassung, verkündete das Landesverfassungsgericht am Freitag in Schleswig (LVerfG 1/18). Die Initiative will, dass eine Vorsch...

