Tiere : Land will einheitliche Maßnahmen gegen Vogelgrippe erlassen

Landwirtschaftsminister Jan Philipp Albrecht (Grüne) hat den Erlass einer Allgemeinverfügung zur Eindämmung der Geflügelpest in Schleswig-Holstein angekündigt.

Kiel | Damit werde eine einheitliche Grundlage für die Einhaltung von Hygienevorschriften für Geflügelhalter im Land geschaffen, teilte der Minister am Freitag mit. Er nannte die Lage sehr ernst. Die Allgemeinverfügung solle in der kommenden Woche erlassen werden. Die Geflügelpest grassiere seit rund einem Monat im Land und sei in sieben Kreisen nachgewie...

