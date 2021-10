Landtag : Land will Zusammenarbeit im Ostseeraum verstärken

Schleswig-Holstein ist die Brücke zwischen Mitteleuropa und Skandinavien. In dieser Rolle will das Land seine Ostseepolitik intensivieren. Ministerpräsident Günther sieht in dem Meer einen Chancenraum.

Kiel | Die schleswig-holsteinische Landesregierung will ihren Blick künftig noch häufiger in Richtung Ostsee lenken. Schleswig-Holstein stehe vor den gleichen drängenden Herausforderungen wie seine Nachbarn, sagte Ministerpräsident Daniel Günther (CDU) in einer Regierungserklärung am Donnerstag im Kieler Landtag. Für Schleswig-Holstein sei die Ostsee ein „Ch...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.