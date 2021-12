Tarife : Land übernimmt Tarifergebnis des öffentlichen Dienstes

Schleswig-Holstein überträgt das Tarifergebnis für den öffentlichen Dienst auf seine Beamten.

Kiel | „Die Landesregierung hält Wort und übernimmt das Tarifergebnis mit der linearen Anpassung um 2,8 Prozent ab Anfang Dezember 2022 eins zu eins“, sagte Finanzministerin Monika Heinold (Grüne) am Freitag. Die Sonderzahlung zur Abmilderung besonderer Belastungen durch die Corona-Krise in Höhe von 1300 Euro werde aber nur an aktive Beschäftigte gezahlt. De...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.