Konflikte : Land für großzügige Aufnahme afghanischer Ortskräfte

Die Machtübernahme in Afghanistan durch die militant-islamistischen Taliban ruft auch in Kiel die Landespolitik auf den Plan. Regierung und SPD sind für eine großzügige Aufnahme von Ortskräften, die den Deutschen in dem Land geholfen haben.

Kiel | Schleswig-Holsteins Ministerpräsident Daniel Günther hat sich angesichts der faktischen Machtübernahme durch die Taliban in Afghanistan für großzügige Regelungen zur Aufnahme von Ortskräften und deren Angehörigen in Deutschland ausgesprochen. Den Menschen vor Ort müsse umgehend geholfen werden, sagte der CDU-Politiker am Montag. „Das ist ein Gebot der...

