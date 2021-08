Konflikte : Land bereitet Landesaufnahmeprogramm für Afghanen vor

Mit einem Landesprogramm zur Aufnahme von Menschen aus Afghanistan reagiert Schleswig-Holstein auf die Verschärfung der Lage in dem Land durch die Machtübernahme der militant-islamistischen Taliban.

Kiel | Es richtet sich vornehmlich an Frauen, Kinder und Schwestern von Afghanen, die in Schleswig-Holstein leben. Diese können Anträge stellen, wie das Innenministerium am Dienstag nach einem Kabinettsbeschluss mitteilte. „Schleswig-Holstein steht bereit“, sagte Ressortchefin Sabine Sütterlin-Waack (CDU). „Es ist ein Gebot der Menschlichkeit, dass wir Hi...

