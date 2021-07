Justiz : Lambiris neuer Präsident des Verwaltungsgerichts Hamburg

Andreas Lambiris ist neuer Präsident des Verwaltungsgerichts Hamburg.

Hamburg | Der bisherige Vizepräsident des Oberverwaltungsgerichts erhielt seine Ernennungsurkunde von Staatsrätin Katja Günther, wie die Justizbehörde am Donnerstag mitteilte. Er folgt Sabine Haase nach, die in den Ruhestand getreten ist. Der 1974 geborene Lambiris war 2004 aus Rheinland-Pfalz an das Verwaltungsgericht Hamburg gewechselt. 2012 wurde er zum R...

