Verkehr : Lärmschutztunnel der A7 wieder freigegeben

Nach mehr als 50 Stunden Sperrung ist der Lärmschutztunnel auf der A7 bei Hamburg-Schnelsen wieder befahrbar.

Hamburg | Seit 0.48 Uhr sei die Strecke freigegeben, sagte ein Sprecher der Verkehrsleitstelle Hamburg am Montag. Damit wurde die Sperrung früher aufgehoben als geplant, das Betreiberkonsortium Via Solutions Nord hatte das Ende der Sperrung für 5.00 Uhr am Montag angekündigt. Wegen eines Software-Updates für den Lärmschutztunnel war die A7 seit 22.00 Uhr am ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 8,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.