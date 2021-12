Kriminalität : LKA rollt weiteren alten Mordfall aus Lübeck auf

Das Landeskriminalamt (LKA) rollt einen zweiten Lübecker Mordfall wieder auf.

Lübeck | Nach dem ungeklärten Mord an Bärbel K. im Jahr 1978 geht es jetzt um einen Fall aus dem Jahr 1981. Ein Zusammenhang zwischen beiden Fällen sei nicht auszuschließen, sagte eine Sprecherin des LKA am Freitag. Am 3. September 1981 wurde die damals 65 Jahre alte Gisela B. erdrosselt in ihrer Wohnung in der Lübecker Innenstadt aufgefunden. Ihre unbeklei...

