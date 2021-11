Handball : Kreisläuferin Finja Harms bleibt Handball-Luchsen treu

Finja Harms hat ihren Vertrag beim Bundesligisten Handball-Luchse Buchholz 08-Rosengarten um zwei Jahre verlängert.

Buchholz in der Nordheide | Das gab der Club am Dienstag bekannt. Geschäftsführer Sven Dubau sagte über den Verbleib der 21-jährigen Kreisläuferin: „Mit Finja haben wir genau die Spielerin, die zu uns passt. Sie ist sehr ehrgeizig und zielorientiert.“ Trainer Dubravko Prelcec sieht ein großes Entwicklungspotenzial bei der Spielerin: „Finja hat noch einige Probleme in der Abwehra...

