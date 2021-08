Verteidigung : Kramp-Karrenbauer und Günther bei Spezialpionierregiment

Mehrere Tausend waren interessiert - rund 1000 Rekruten sollen zunächst ihre Ausbildung als militärische Freiwillige im Heimatschutz absolvieren. Die Verteidigungsministerin zeigt sich bei einem Besuch in Husum mit der Resonanz auf das Pilotprojekt zufrieden.

Husum | Hoher Besuch bei den ersten Schießübungen: Verteidigungsministerin Annegret Kramp-Karrenbauer hat am Dienstag auf der Standortschießanlage in Olderup bei Husum Rekruten des neuen freiwilligen Wehrdienstes im Heimatschutz bei ihrer Grundausbildung besucht. Es waren mehrere Stationen aufgebaut, an denen die jungen Leute zeigen konnten, was sie in dieser...

